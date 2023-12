A AD, a soberba liberal e o orgulhoso Chega

A notícia que PSD e CDS-PP vão recriar para as eleições de março (e para as europeias de junho) a Aliança Democrática (AD) deixou os restantes partidos de direita com assento parlamentar em polvorosa. E, por motivos diferentes, IL e Chega têm motivos para se preocupar.