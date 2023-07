Menos Habitação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de alguns avanços, muitos recuos e incontáveis hesitações, o programa Mais Habitação foi aprovado na especialidade no Parlamento. E, sendo certo que este programa ainda necessita da aprovação em plenário, o que, supostamente, irá acontecer já no próximo dia 19 no encerramento dos trabalhos parlamentares, o facto é que este é apenas uma espécie de proforma uma vez que a maioria socialista

...