O exemplo dos Açores

No ano em que se assinalam os 50 anos da revolução de abril, José Manuel Bolieiro está a fazer mais pela democracia e pela liberdade do que o PS e a extrema-esquerda toda junta quando falam sobre ética republicana e democracia. Ao aceitar os resultados do eleitorado, que lhe deu apenas uma maioria relativa para governar, o líder da AD/Açores assume todas as consequências da sua decisão. E espera, naturalmente, que os restantes partidos

...