Por uma questão de espaço

Quem está habituado a lidar com a construção nova, os seus problemas e as suas burocracias, sabe que, mais cedo ou mais tarde, terá que se deparar com o binómio índice de construção vs lucro. E, igualmente, com as limitações impostas pelo poder político que, para x metros de construção, impõe x metros de “área livre”, para que as cidades não se tornem verdadeiras selvas urbanas

...