E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No calor de uma iniciativa partidária, o primeiro-ministro, António Costa, deu três meses à ministra da Habitação, Marina Gonçalves, para novas soluções no campo da sua área de tutela. Poucos dias depois, a nova responsável pôs água na fervura e, no Parlamento, disse o óbvio: “Não é possível ter uma política de habitação de um dia para o outro.”

...