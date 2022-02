O dever da memória

Estive uns dias no Reino Unido e visitei igrejas de pequenas vilas. Em quase todas encontrei placas com a lista do nome dos homens daquela terra que perderam a vida na I e na II Guerra Mundial. E a mesma frase: “Reze por aqueles que partiram desta paróquia para servir o nosso rei e o nosso país, na terra, no mar e nos céus.”





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...