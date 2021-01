A dificuldade de “não fazer nada”

Li que um japonês de 37 anos aluga o seu tempo a outras pessoas para "não fazer nada". O senhor anuncia-se, basicamente, como companhia para beber um copo, jantar, ou passear na rua (com distância social), frisando que a sua vantagem competitiva é que escuta atentamente, mas só fala quando diretamente solicitado. Não faz julgamentos, não dá opiniões, não encoraja, não diz "Boa, vais conseguir!", e não tenta resolver os problemas que lhe apresentam. Pura e simplesmente está presente. E preferivelmente em silêncio.





Pelos vistos descobriu um nicho de mercado, porque Shoji Morimoto já teve mais de três mil pedidos de companhia e se, ao início, oferecia os seus serviços grátis, neste momento cobra cerca de 100 euros por acompanhamento. Nas poucas entrevistas que deu, conta que a ideia surgiu quando o patrão o despediu argumentando sarcasticamente que, bem vistas as coisas, "tanto fazia que ali estivesse ou não". O comentário ajudou-o a valorizar o seu talento para a invisibilidade, e decidiu pô-lo a uso criando uma conta no Twitter para anunciar os seus serviços, e que agora tem 270 mil seguidores. Justifica o sucesso do seu negócio, dizendo: "Não sou um amigo, nem um conhecido. Estou livre das coisas chatas que as relações envolvem, mas talvez seja capaz de aliviar a sensação de solidão dos outros. Pensando bem, talvez seja também isso que procuro para mim neste trabalho."





Decididamente "não fazer nada" é uma arte indispensável a estes sucessivos confinamentos, porque estamos todos muito mais programados para agir, geneticamente e/ou por educação, agora para o caso tanto faz. Mas mal. Porque estar quietinho e não fazer nada, mesmo no mundo dos negócios, parece ter muitas vantagens, segundo li num excelente artigo do The Decision Lab. O denominado Action Bias (Viés de Ação) foi descrito e aprofundado em 2000 por Patt & Zeckhauser e define a nossa tendência para entrar em ação, mesmo quando não temos qualquer garantia racional de que não ganhávamos mais em ficar quietos. Os dois investigadores concluíram, por exemplo, que os políticos frequentemente fazem leis pela necessidade de mostrar trabalho, já que os eleitores também sofrem deste bias e acabam por preferir decisões que não levam a nada, do que a inação. E é este mesmo viés que explica porque é que perante uma doença, a grande maioria de nós prefere optar por um tratamento, mesmo quando sabemos que a probabilidade de nos ajudar é equivalente à de não fazer nada.





O Action Bias até tem impacto no futebol. Uma outra equipa analisou como é que este "impulso" pode estragar o desempenho de um guarda-redes obrigado a defender penáltis. Perceberam que, por regra, salta para a esquerda ou para a direita, quando na realidade é mais provável conseguir evitar um golo ficando parado. A questão é que não resistem a agir, não só porque estão condicionados a fazê-lo, mas também porque sabem que a crítica dos adeptos será muito maior se optarem por ficar quietos.





Pronto, basicamente estou aqui a tentar calar a minha sensação de impotência perante as consequências da pandemia nos hospitais e na economia, na vida dos profissionais de saúde, dos doentes e das suas famílias. Provando a mim própria que, contraintuitivamente, ficando em casa - aparentemente de braços cruzados - estou a fazer a escolha mais útil para todos.





