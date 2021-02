Arguidos a esturricar em lume brando

Se eu fosse juiz, recusava-me a julgar todos os “criminosos” a que o Ministério Público ou os meus colegas encarregados da instrução do processo não fossem capazes de deduzir acusação num prazo máximo de um ano após a primeira notícia publicada num jornal. Cá para mim, a prescrição devia começar a partir dessa data.





Afinal, a nobreza de um julgamento é apurar a culpa ou a inocência de alguém, mandando à sua vida os inocentes, compensando-os moralmente pela difamação, se for caso disso, e encontrar a pena mais ajustada para os culpados. Ora, depois de anos a serem vilipendiados na comunicação social, ainda para mais graças a fugas de informação do processo orquestradas por quem tinha a obrigação e dever de as proteger, privados do direito ao bom nome, e muitas vezes inclusive do emprego, que hipótese teria eu — se fosse juiz, repito — de cumprir este desígnio?





Caso decidisse pela inocência do réu, já não tinha qualquer forma de reparar o dano, e se o encontrasse culpado, como o podia sentenciar a uma pena justa quando, na prática, está a cumprir uma pena mais dura e mais longa do que aquela que a lei me permitia aplicar?





Se as propostas populistas de castração química e prisão perpétua de André Ventura e seus compinchas nos chocam, e bem, se a pena de morte nos põe os cabelos em pé e, tantos séculos passados, ainda apontamos o dedo à Igreja pelos crimes da Inquisição, já parecemos conviver na maior com a fogueira em lume brando para a qual são lançados os arguidos que têm a infelicidade de ser mediáticos (os infelizes que, por não o serem, ainda estão mais vulneráveis, apodrecem muitas vezes nas prisões em “preventivas” demasiado longas e injustificadas). Mas melhor ainda não nos parece causar o menor escrúpulo o facto de habitarmos um país onde é possível que gente que tenha cometido crimes vergonhosos continue a alegar-se vítima injustiçada, enquanto vê o crime compensar.





Verdade seja dita que este circo está montado vai já para uns anos valentes e parece ser do agrado generalizado da populaça e do “sistema”. Para quem assiste a isto à mesa do café ou refastelado no sofá à frente dos intermináveis telejornais enquanto bebe umas bejecas, é o gozo supremo de ver os supostamente bem-pensantes e de bem na vida a serem acossados por todo o lado e em palpos de aranha — que melhor justificação lhes poderiam dar para continuar a sua vidinha sem sair da cepa torta. Já para os jornais e televisões é um maná de fazer títulos e praticar um jornalismo justiceiro, que é muito mais divertido do que a chatice de andar à procura do contraditório. Imagino, também, que para muitos magistrados e outros profissionais de justiça seja a oportunidade do protagonismo e da ribalta, quebrando séculos de descrição que, como toda a gente sabe, não dão likes no Facebook, nem partilhas do Instagram.





Pois é, andamos tão preocupados por estar na cauda da Europa e do mundo no que diz respeito ao número de infetados com covid, mas aparentemente não temos vergonha nenhuma de seis anos passados ainda não termos na prisão — ou definitivamente fora dela — um ex-primeiro-ministro tão perigoso que foi preciso detê-lo aparatosamente numa cela para que não fugisse. Sinceramente, parece-me que é bem mais complicado explicar a lentidão e inaptidão da justiça do que apurar porque é que os portugueses supostamente tiraram a máscara na ceia da consoada.