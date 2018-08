Isabel Stilwell falecomisabelstilwell@gmail.com 21 de agosto de 2018 às 21:05

Melhores aos 66 do que aos 16 Estudo pioneiro, garante que aos 66 anos as pessoas são emocionalmente mais estáveis, mais simpáticas e extrovertidas do que aos 16. Quanto aos "velhos do Restelo", se calhar já eram assim na adolescência.