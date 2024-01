Pior do que a gripe A, está aí a infodemia

Basta olhar para a misteriosa imagem do Papa com um casaco de peles de aspeto dispendioso ou para a notícia que saiu nas redes sociais, que foi rapidamente desmentida, alegando que tinha havido uma explosão perto do Pentágono. É cada vez mais difícil perceber a verdade da mentira.