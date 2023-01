Saber estar calado é uma arte

Espero que concordem comigo quando digo que em Portugal, no geral, as empresas sofrem do síndrome da “reunite”. Infindáveis reuniões, provavelmente sem agenda, com muitos participantes, que não sabem qual o seu papel – é para decidir, opinar, ouvir, reportar…? – com conversas pouco focadas e objetivas (e muitas vezes até reuniões para preparar outras reuniões). Enfim, um loop louco, infelizmente, muito habitual

