Um ano de pandemia mudou muito o funcionamento da sociedade. Não sabemos ainda o que será transiente ou permanente nessa mudança.

Há muitos apologéticos das mudanças: o apelo aos amanhãs que cantam. E há também muitos receosos, normalmente vistos como "velhos do Restelo."

Muitos usámos o ócio para exercícios de reflexão ou introspeção. Muitos sofremos com a pressão, o stress e a ansiedade. Muitos ficámos desorientados sobre o que fazer e como fazer. As nossas crenças e valores foram afetados. Os hábitos e as rotinas também.

Muitos perdemos a motivação que resulta do planeamento das recompensas e das autoindulgências. Muita vida foi interrompida e adiada. Eventos fatais em familiares e amigos impediram a recuperação dos atrasados.

Alguns jovens, com menos de um ano de experiência, só trabalharam profissionalmente neste ambiente de pandemia. Foram recrutados online, trabalham online, têm reuniões online ou áudio. Alguns não conhecem pessoalmente chefe, colegas ou subordinados. Há professores que não conhecem pessoalmente os seus alunos. E alunos que não conhecem os seus professores. Em rigor, sempre houve alunos assim. Talvez aí a mudança não seja assim tão grande...

Há trabalhadores que nunca foram ao local de trabalho.

Definir organização é difícil. E também é difícil definir trabalho.

A definição clássica de organização é a de uma entidade composta por uma ou mais pessoas e com uma finalidade específica ou um propósito comum.

Mas a maioria das organizações é também comunidade, isto é, grupos de pessoas que vivem num determinado espaço ou têm alguma característica ou interesse em comum. Nesse sentido, os locais de trabalho são também comunidades e é assim que são sentidos por trabalhadores e colaboradores.

Trabalhar não é apenas contribuir de forma positiva para a finalidade específica da nossa organização, mas também participar na vida dessa comunidade. É difícil sentir pertença a uma comunidade que não se visita regularmente ou conhece.

Este choque emocional sobre o sentido de pertença é um dos maiores da pandemia e dos confinamentos, já que retirou as pessoas das suas comunidades ou provocou o seu exílio forçado para outras comunidades ou no limite condenou-as ao ostracismo.

O regresso ao trabalho presencial, mesmo que mantendo elementos do trabalho remoto, é aguardado com bastante ansiedade por muitos. Aliás, a natureza do trabalho efetuado durante o período da pandemia é também objeto de autorreflexão. Muitos foram impedidos de trabalhar e perderam os seus rendimentos ou mesmo a sua pertença a uma ou várias organizações. Outros perceberam o pouco ou o muito que faziam e fizeram. Importante ainda é como olhamos para o trabalho dos outros de que dependemos para ser produtivos nas nossas organizações. Nalguns casos descobrimos que somos mais autossuficientes, noutros que não adicionamos nada ao trabalho dos outros.

Estes sentimentos de dúvida são mais fortes nas atividades terciárias, de serviços, em que não há um resultado diário observável do nosso esforço. E sentidos de forma mais forte em serviços de suporte e apoio que não foram solicitados durante estes meses.

As organizações foram fortemente abaladas durante a pandemia. Nuns casos em resultado da perda de vendas ou fluxos de tesouraria. Mas noutros casos também devido à profunda alteração do trabalho dos membros da comunidade organizacional. Que ninguém verdadeiramente sabe se será transiente ou permanente.

Os líderes organizacionais, eles próprios vítimas de ansiedade e dúvidas, devem tentar compreender que os choques laborais causados pela pandemia ainda estão apenas no seu início. E que o que está em jogo é a sobrevivência das suas próprias organizações e comunidades. Os líderes que atuam como se soubessem o futuro irão causar danos irreparáveis às suas organizações.