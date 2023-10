A subida dos juros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nas últimas semanas, as taxas de juro subiram de forma significativa na Zona Euro e nos Estados Unidos.





A taxa de juro implícita das Obrigações de Tesouro americanas a 10 anos está em 4.8% quando no início de 2021 estava abaixo de 1%. No caso da Alemanha, a taxa de juro implícita da sua dívida a 10 anos está praticamente nos 3%, quando no início de 2022 esta taxa era negativa.