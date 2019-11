Ainda o Brexit

É com perplexidade, e alguma tristeza confesso, que observo os desenvolvimentos políticos no Reino Unido. Lendo a imprensa britânica, as próximas eleições legislativas de 12 de dezembro darão uma maioria ao Partido Conservador, determinado a sair formalmente da União Europeia no dia 31 de janeiro de 2020.

As matérias de reflexão sobre este tema são ricas e inesgotáveis. E muitas revelam-nos aspetos da natureza humana que nos surpreendem e desiludem.

Começaria por uma aparente falha da democracia. A forma de saída da União Europeia defendida pelo Partido Conservador e o seu líder não parece reunir o apoio maioritário dos eleitores. E apesar disso essa eventual decisão conjunta do próximo Parlamento e governo será legítima e democrática.

Este resultado não será apenas uma manifestação do famoso paradoxo de Condorcet, em que o modo como se organiza um processo de decisão comum em escolha pública determina o seu resultado. Ou seja, se a decisão do Brexit fosse tomada num processo autónoma do da escolha do Governo, por exemplo, em atos eleitorais distintos, o resultado da decisão de saída poderia ser substancialmente diferente.

Mas estes desenvolvimentos ilustram também o modo como a virulência e conflitualidade observada na política britânica criou um beco sem saída que impede qualquer decisão racional. A próxima eleição no Reino Unido não irá determinar apenas quem formará governo. Irá classificar os britânicos em vencedores e vencidos. E a consequência disso dificilmente será positiva.

A segunda dimensão preocupante da eleição é a preponderância dos aspetos demográficos e identitários na formação das intenções dos eleitores. Os ingleses votarão maioritariamente de uma maneira e os escoceses de outra, por exemplo. Aparentemente os jovens votarão de uma forma significativamente diferente dos mais velhos. Haverá vencedores e vencidos e quando se andar na rua iremos inferir a opinião das pessoas com que nos cruzamos apenas pela identidade que ostentam. A democracia não pretende ser a representação das etnias, dos géneros ou das faixas etárias. Alguma correlação será sempre observada na prática, mas sem nenhuma etiqueta indelével.

A terceira observação que pode resultar da anterior é a natureza disruptiva das propostas políticas. A saída do Reino Unido da União tem uma natureza paraconstitucional e ameaça os equilíbrios internos entre as várias nações do Reino Unido: Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda do Norte. Porém os apoiantes do Partido Conservador parecem desvalorizar esses riscos, ou apreciam acima de tudo a sua identidade inglesa.

Claro que as propostas de política económica do Partido Trabalhista também são disruptivas. Mas no tema do Brexit são eles os moderados. No fundo propõem um processo racional e ponderado e em dois tempos. Em primeiro lugar renegociar um acordo de saída da União Europeia que mantenha o Reino Unido o mais próximo possível do Mercado Único Europeu, provocando a menor disrupção económica, comercial e legal possível. E em segundo lugar levar a referendo esse acordo contra a alternativa de manter o Reino Unido na União Europeia como membro de pleno direito. O líder do partido trabalhista diz que será neutro nesse referendo num sinal de moderação que é criticado pelos seus opositores pela ausência de compromisso com uma solução concreta.

As mesas viraram-se do avesso no Reino Unido. A moderação e a busca de consenso e pacificação estão hoje no Partido Trabalhista. O que é historicamente invulgar.

Finalmente a perplexidade do mundo exterior. Visto de fora a solução para o problema criado pelo referendo sobre o Brexit parece óbvia e são os eleitores britânicos que não parecem razoáveis. Paradoxalmente, essa visão maioritária escrita no exterior reforça as identidades nacionais mais vincadas. No caso da União Soviética e da Rússia, por exemplo, a popularidade externa de Gorbatchov contribuiu para o seu desprestígio interno.

Quanto mais artigos são escritos na imprensa estrangeira apelidando o Partido Conservador de disruptivo e pouco razoável, mais evidência estamos a dar aos eleitores britânicos de que são eles os verdadeiros defensores da identidade britânica.

Este é o meu pequeno contributo para ajudar o Partido Conservador nas próximas eleições.

Professor na Universidade Católica Portuguesa