Estou hoje convicto de que temos de virar a página da pandemia. Para o bem e para o mal.





Há mais vida para além do vírus. E este não deve ser o único assunto ou desígnio da sociedade.





E a ideia da interrupção “sine die” da vida social não é um modo de vida aceitável tendo em conta a perceção dos riscos do vírus. Muitos governos, incluindo o nosso, ainda não viraram a página com consequências imprevisíveis.





As crianças têm direito a ir à escola, os jovens têm direito a vida gregária e os cidadãos devem ser livres de prosseguir os seus projetos de vida e realizar as suas ambições e aspirações. Que inclui namorar e casar. Não precisamos de mais uma divisão entre “haves” e “have nots”. Os que já estão emparelhados e podem fazer crescer a sua família e os que não estando ficam inibidos de constituir família ou descobrir o seu parceiro.





A mudança de página não significa que se tenham cometido erros até aqui. Significa apenas que só razões graves justificam perdas significativas de liberdade individual. E que a dimensão desses riscos é hoje insuficiente para inibir de forma generalizada a vida de tantas pessoas.





Em geral, a sociedade aceita que as condições de trabalho e funcionamento nos próximos meses não serão as normais ou ideais.





A sociedade também aceita que algumas das novas ferramentas de trabalho descobertas devido ao confinamento ao medo do contágio serão integradas naturalmente nos processos produtivos, de trabalho e mesmo no entretenimento. Mas as pessoas que preferem estar fisicamente perto dos amigos também são livres de o fazer.





Parece-me, assim, errado glorificar as oportunidades da pandemia ou valorizar excessivamente a mudança dos processos de trabalho.





Para a maior das atividades o confinamento e a pandemia são um custo brutal. Que não poderá ser absorvido totalmente nem nos preços nem nos custos. E que os Estados não conseguirão financiar em permanência, embora os possam suportar parcialmente durante algum tempo. Mas apenas nesta formulação: como um apoio extraordinário e temporário.





A narrativa da pandemia como aceleradora de tendências anteriores é assim falaciosa. Já que ignora a brutal disrupção da atividade humana e social sem qualquer relação com as forças sociais dominantes ou emergentes. Haverá vencedores, alguns. Mas haverá sobretudo perdedores. É isso que significa ser um custo inesperado.





O enfoque da agenda mediática no vírus é também excessivo. As notícias da evolução da doença continuam a ser importantes, em particular para que os especialistas continuem a estudar o assunto. Mas as novidades já não parecem justificar um destaque diário tão grande.





Na agenda política, por exemplo, as eleições americanas de novembro são um acontecimento de transcendente importância para o mundo, que merece leitura para além do vírus.





A liberdade, a responsabilidade e a tolerância são os princípios fundadores das sociedades democráticas ocidentais. Os estados de emergência, exceção ou calamidade, são isso mesmo, temporários, extraordinários e raros. E é assim que deve ser.





As recomendações sanitárias devem ser feitas pelas autoridades com essa competência própria. E ser proporcionais ou à dimensão dos riscos e considerando o seu potencial de eficácia.





A sociedade não deve aceitar a normalidade da sucessiva prorrogação dos estados de exceção. O estado de exceção ou calamidade deve terminar assim que a gravidade da emergência o deixe de justificar. A pergunta que o Governo devia fazer a si próprio todos os dias é: a gravidade dos riscos da pandemia justifica decretar o estado de exceção? No dia em que a resposta for “não” o estado de exceção deve terminar imediatamente.





A recuperação da economia e da vida social já será muito difícil, como se está a ver no mês de junho, mesmo que todos os governos da União Europeia terminem em simultâneo todas as regras internas excecionais. E a eficácia económica dos fundos de emergência europeus será muito baixa se o funcionamento normal do mercado interno não estiver assegurado.