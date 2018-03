Banhadas de ética

top-5 Silvano 1. Toupeira do Benfica recebeu dez mil euros suspeitos - Fico muito triste, pensei que era só paixão ao clube - camisolas e convites para jogos -, uma espécie de corrupção platónica mas afinal são todos iguais. Dez mil euros. Já não há amor à camisola.

2. Santana critica forma como direcção de Rio convidou Feliciano a demitir-se e lança o desafio a Rui Rio: "inaugurar a liderança" - Está forte! Imaginem se Santana tem perdido as eleições do PSD.

3. José Sócrates volta à Universidade (Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra) para falar sobre a crise pré-troika - Era mais interessante se fosse sobre o durante e a vida em Paris.

4. Ministério Público pede 5 anos de pena suspensa para Miguel Macedo - Se fosse pelo pescoço estava capaz de achar a pena justa.

5. Marcelo apela a que futebol português manifeste a mesma grandeza "lá fora" e "cá dentro" - E pediu dois bilhetes VIP para o Braga-Sporting.

José Silvano é o novo secretário-geral do PSD. Silvano sucede a Feliciano Barreiras Duarte, que se demitiu do cargo depois de se ver envolvido em polémicas com o currículo e um subsídio de deslocação como deputado, ou seja, aldrabices que fez desde o tempo em que era secretário de Estado e chefe de gabinete de Passos, mas só, agora, deram por isso. Coitado do Rui Rio, para isto correr pior só lhe falta apanhar sarampo. Esta demissão foi um banho gelado de ética.Feliciano demitiu-se, fez acusações às víboras do partido, e disse que se calhar até perdeu dinheiro com as trafulhices nas moradas. Só lhe faltou afirmar - "este ano até aldrabei as contas do IRS para conseguir subir de escalão e enterrei as facturas para não ter descontos."O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que não comenta a demissão no PSD, mas recordou que "não vale tudo na política" e foi jantar uma vichyssoise.Resumindo, depois da investigação na Torre do Tombo feita pelo jornal online Observador, Feliciano foi corrido e José Silvano é o novo secretário-geral do PSD. Pergunta o mais chato dos meus leitores: "Quem é José Silvano? - como tenho uma paciência de santo, vou responder.José Silvano é ex-presidente da Câmara de Mirandela. Teve os seus segundos de fama quando, em 2006, um ano depois de vencer as eleições autárquicas, decidiu colocar, como no filme, três cartazes de protesto contra a desertificação do interior junto à estrada IP4. As mensagens eram: "Aqui Termina o Portugal da Igualdade de Oportunidades - Bem-vindos a uma zona em desertificação. Próxima saída a 70 quilómetros, Espanha". Tem tudo para correr bem excepto se o jornal online Observador, entretanto, não descobrir que não foi ele que fez os cartazes ou que houve dezenas de acidentes no IP4 porque as pessoas se distraíam a ler os "outdoors" do Silvano, ou que , afinal, ele aldrabou e são apenas 68 quilómetros até Espanha.O Observador andou anos a atacar a geringonça e nem um risco na máquina conseguiu fazer, mas desde que a redacção do jornal de (extrema) direita começou a atacar o PSD de Rui Rio, não há dia que não faça mossa no partido. O Observador, finalmente, descobriu a sua verdadeira vocação. Qual será a nódoa que o jornal tem guardada para cair no nobre pano transmontano de José Silvano?Convém recordar que Miguel Sousa Tavares no jornal da noite da SIC disse , sobre o novo secretário-geral do PSD: "Transmontanos, normalmente, são boa gente e não fazem malabarismos" - hum... assim, de repente , lembro-me de um transmontano que era um razoável malabarista com robalos: Armando Vara. Talvez, desta vez, Rui Rio tenha conseguido escolher alguém com todos os cantinhos bem lavados em termos de ética. O meu único receio é o facto de José Silvano ter sido condecorado por Cavaco Silva, e nós sabemos como acabaram a maioria das pessoas que foram condecoradas pelo velho Aníbal.