Comunicação social e coletes amarelos

Anteriormente estabelecida como a Verdade contemporânea que substituíra a Religião como forma de controlo ideológico das sociedades modernas, a imprensa e a televisão chocam agora com a capacidade que a internet nos oferece de confrontar rapidamente a opinião que nos veicula com os factos e com outras formas de ver o mundo.

Convencidos do seu velho poder mediático alguns órgãos de comunicação social, com predominância para um certo grupo económico televisivo, lançaram recentemente uma forte campanha de promoção de um movimento imaginário, que designaram de coletes amarelos em flagrante cópia da designação de um levantamento popular em França, que pretendiam transformar em realidade.

O enorme falhanço das ações intensamente promovidas marcam entre nós o fim de uma era de predominância da comunicação social na batalha pelas "mentes e corações" da sociedade portuguesa.

As pessoas não responderam ao apelo, criando um enorme embaraço nos promotores da encenação. E lateralmente lançam nos anunciantes fortes suspeitas que o seu investimento pode estar colocado no meio errado. Quem pretende associar-se a um meio descredibilizado que já não convence os seus leitores/espectadores?

Mas se este tipo de ações fracassou tal não significa que a generalidade das pessoas não continue a procurar informação e a dela necessitar para a sua vida quotidiana. O que acontece é que hoje todos temos mais instrumentos para verificar a informação que nos é transmitida.

Como manter, então, a reputação, fidelizar leitores/espectadores, e vencer num mundo tão competitivo?

Avanço quatro regras simples.

1. Objetividade. Separar a opinião dos factos. Não misturar o legítimo posicionamento político do órgão de comunicação social com os acontecimentos. Os casos podem ser discutidos e analisados por vários ângulos, mas primeiro devem os factos ser transmitidos com transparência e verdade. Sem objetividade a credibilidade esvai-se e com ela a confiança. As televisões devem refletir seriamente sobre a atual credibilidade de vários dos seus pivots dos telejornais.



2. Multimédia. Estar presente em vários meios em simultâneo. Ajuda o leitor/espectador a confirmar os factos e a percebê-los. A confirmação é muito importante.



3. Pluralismo de opiniões. Hoje muitas ideias, ideologias, e até mesmo palavras são abertamente proibidas. Isto afasta largas camadas da população. Quem hoje pode manifestar-se contra a eutanásia? Quem pode defender o Tondela no espaço desporto? Quem pode falar em favor dos direitos trabalhistas e da exploração laboral? Quem pode falar da pobreza sem ter que usar a expressão "em risco" como se ela não existisse? A limitação artificial do discurso autorizado afasta os leitores/espetadores. Descredibiliza. O regresso ao pluralismo é essencial.

4. Especialização. A especialização permite mais facilmente implementar as três premissas anteriores e falar com um público mais interessado nos temas abordados e, consequentemente, mais fiel. Por isso publicações como o Jornal de Negócios são percebidos como mais credíveis que outros jornais mais generalistas.

As regras do Jornalismo, o seu comprometimento com a verdade, a sua obrigação de verificar as fontes, a sua independência relativamente ao poder político e económico, continuam válidas. Um regresso às origens pode significar um renascimento para os jornais generalistas.



Economista