Eutanásia – Contributo para uma discussão

Derrotados por uma larga maioria parlamentar, cobrindo todo o espetro partidário da esquerda à direita, os projetos de eutanásia impulsionados pela fação da esquerda neoliberal espoletam, paradoxalmente, agora uma acesa discussão na sociedade civil. Sendo um tema de vida e morte é importante, para o bem geral, que ocorra. Mais vale tarde que nunca.

Infelizmente, o debate parece inquinado por um conjunto de pressupostos errados sobre o tema.

1. Na Europa, é prática corrente. Na verdade, dos 28 países da União Europeia apenas três (Holanda, Bélgica e Luxemburgo) legalizaram a eutanásia. Os países mais desenvolvidos e mais fortes da União mantêm a eutanásia ilegal, considerando-a assassinato.

Note-se, então, que apenas um povo, o holandês, que é maioritário na Holanda e na Bélgica e muito influente no Luxemburgo decidiu seguir esse caminho. Esse povo que constituiria um único país, não fora a proteção francesa à minoria francófona da Bélgica, foi igualmente responsável por outras horríveis inovações sociais como o apartheid na África do Sul.

2. A autodeterminação deve ser absoluta. Devo ter direito a decidir tudo o que me diz respeito. Não é certo. Deve haver limites para essa autodeterminação. Por exemplo, ninguém deve ter o direito de se oferecer, ainda que livremente e sem constrangimentos, como escravo de outrem. Porque a escravização de pessoas é inaceitável.

3. Quem decide é o próprio. Nada mais errado. O próprio assina um pedido, mas quem decide é um comité estatal de especialistas. Na verdade, os ditos especialistas são médicos, psicólogos e outros profissionais pagos pelo Estado, muitos precários, que se limitam a obedecer a ordens superiores sob pena de prejudicarem as suas carreiras ou serem despedidos. Em última análise, é a política estatal para a saúde que decidirá quem vive e quem morre.

Como tirar a carta de condução. O indivíduo pede licença para conduzir e o Estado concede-lha. Quem decide não é o indivíduo é o Instituto da Mobilidade e dos Transportes dependente do ministro da tutela.

4. A lei proposta tem todas as salvaguardas. Sem dúvida. Assim começou no Benelux onde rapidamente se estendeu – "nestes países houve modificações progressivas da lei, no sentido da facilitação da eutanásia. Se no início se exigia como condição a existência de sofrimento físico insuportável e não controlável, aceita-se agora como válido o sofrimento moral e o cansaço de viver; também a idade mínima para aceder à eutanásia foi sendo reduzida, podem ser eutanasiados se os pais não se opuserem. Mas mesmo os recém-nascidos e infantes poderão ser eliminados desta forma, se os pais ou tutores, dadas as suas malformações ou deficiências, solicitarem a aplicação do "tratamento médico" (assim designado, tal como a eutanásia passou a ser "terminação da vida") que os libertará deste filho ou paciente a seu cargo, tutelado "sem qualidade de vida" (Osswald, "A Morte a pedido").

5. Tem de haver uma solução para abreviar o sofrimento insuportável e sem esperança. É verdade. Ele existe. Chamam-se cuidados paliativos. Em todas, repito todas, as circunstâncias é, hoje, possível dominar e eliminar a dor, com recurso a medicamentos ou cirurgias. Esta realidade é sistematicamente escamoteada pelos defensores da morte. É que ele afasta qualquer defesa da eutanásia.

6. Não olhemos para o passado. Porquê? O passado é fonte de lições que devemos aprender se não queremos repetir erros anteriores. A verdade é que a eutanásia foi primeiro legalizada na Alemanha de Hitler. Com base em argumentos semelhantes aos que hoje se esgrimem. Rapidamente levou ao extermínio das chamadas "vidas indignas" os deficientes, os doentes crónicos, os inválidos, as minorias étnicas, como os ciganos e os judeus.

7. É uma ideia de esquerda moderna. Na verdade, não é de esquerda, foi a Alemanha de Hitler a primeira a legalizá-la e a aplicá-la, nem recente.

Ultrapassadas estas falácias era importante discutir desapaixonadamente a eutanásia, e o direito de o Estado decidir sobre a vida humana.

Economista

Este artigo está em conformidade com o novo Acordo Ortográfico