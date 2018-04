Guerra económica

As medidas protecionistas contra a China, e eventualmente contra alguns países europeus como a Alemanha, as sanções económicas e financeiras contra a Rússia, os termos do Brexit, a pressão sobre a Coreia do Norte e o Irão são alguns dos passos recentes de uma reorganização do sistema económico mundial que os Estados Unidos estão a conduzir no sentido de manterem a sua hegemonia global.

A globalização liberal que lançaram a partir da década de 1970 está esgotada no ponto de vista americano e o seu prosseguimento só poderia conduzir a uma erosão ainda maior do seu poderio económico.

Acresce que a lenta, embora a ritmos diferenciados nas diversas zonas do globo, substituição do petróleo por energias mais limpas, levará, a prazo, a que a economia global mude com a diminuição de importância para o Ocidente do Médio Oriente. Este poderá vir a perder o seu papel de reciclagem financeira – no sentido que estes países acumulam vastos biliões de dólares de vendas de petróleo que depois investem no exterior, os denominados petrodólares, assegurando a circulação mundial do dinheiro.

Autossuficientes em petróleo e energia, rodeados de dois produtores significativos, o México e o Canadá, que lhe podem garantir fornecimentos adicionais, os Estados Unidos vão começar a ser um exportador de energia, nomeadamente gás. Daí a fricção com a Rússia e alguns países do Médio Oriente, que hoje são os maiores exportadores desta importante fonte de energia.

As restrições aduaneiras e o fecho do mercado americano vão abrandar o crescimento de vastas regiões do globo. Mas em contrapartida poderá ser uma base de expansão da economia norte-americana, principalmente se conjugada com a imposição de um liberalismo externo que permita continuar a escoar as exportações americanas.

Naturalmente, os países que tiverem força para o fazer retaliarão, como o fez a China, como ameaçou já fazer a União Europeia, se vítima das restrições americanas. A tendência é para uma escalada.

Escaladas deste tipo, em que um país escolhe ser protecionista relativamente aos produtos de terceiros ao mesmo tempo que impõe aos outros um liberalismo que lhe permita continuar a exportar, geram fortes tensões que conduzem facilmente à guerra militar. Esse é o perigo do mundo atual.

Economista

