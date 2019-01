Portugueses e a ameaça do estereótipo

As elites brancas do Norte da Europa desenvolveram e espalharam uma série de estereótipos sobre os portugueses, nomeadamente sobre a nossa incapacidade de organização, sobre a nossa preguiça, ou sobre a nossa tendência para a ingestão descontrolada de bebidas alcoólicas e mesmo sobre a nossa incapacidade intelectual.

Os estereótipos como se sabe são falsas generalizações sobre as características de um grupo de pessoas, criadas muitas vezes com o intuito de inferiorizar e dominar esse grupo.

O conceito de ameaça do estereótipo, foi descoberto por dois professores norte-americanos, Steele e Aronson, através de experiências concretas, nos anos 90 do século passado e refere-se ao risco dos grupos estereotipados se conformarem ao estereótipo alheio. Isto é de começarem a comportar-se da forma como são descritos pelos outros. Este é um risco muito sério e de efeitos dramáticos para a população vítima do estereótipo.

Para combater esta ameaça real é necessário: a) estar dela consciente, isto é perceber que é um estereótipo, que é falso, e que é lançado com o propósito de nos aviltar; b) rejeitá-la e desmenti-la veementemente através do comportamento e da informação; c) expor os seus autores como mal-intencionados e racistas; d) não propagar, por sua vez, estereótipos sobre outras comunidades, grupos ou etnias.

Infelizmente os estereótipos criados pelas elites brancas do Norte da Europa contra os portugueses são muitas vezes aceites acriticamente por nós próprios contribuindo para materializar o risco de conformação. Se nos repetem que somos desorganizados aceitamos sem pestanejar essa acusação e não integramos associações cívicas, sindicatos, clubes de leitura, coletivos locais, ou outros movimentos. Rendemo-nos à falsa imagem construída por outros.

Esta conformidade resulta de uma baixa autoestima induzida pelo estigma do estereótipo alheio. Ora essa não deve ser a nossa atitude. Pelo contrário.

Infelizmente muitas empresas e associações patronais parecem absorver estes estereótipos alheios e querer inculca-los, pelas suas atitudes, na sua força de trabalho, em vez de formar as pessoas para uma natural autoconfiança, autonomia e responsabilidade pela delegação de competências.

Num mundo em que a organização, a autonomia, a inovação são as chaves para vencer repetir insistentemente os estereótipos alheios é um grave erro, meio caminho andado para concretizar o risco da ameaça do estereótipo. Um autêntico tiro nos pés.

Claro que para combater os estereótipos alheios também é necessário combater os nossos próprios, nomeadamente os que temos relativamente aos nossos concidadãos negros, ciganos e outros.

A recente violência policial impune contra os negros dos bairros pobres só nos pode envergonhar como nação. É necessário que os polícias envolvidos e os responsáveis que lhes dão cobertura sejam punidos severamente. As revoltas do direitos civis de negros e outras minorias, se não ouvidas, serão os nossos coletes amarelos num futuro mais próximo do que muitos imaginam (porque sem dados estatísticos dos censos preferem ignorar a realidade).

Economista