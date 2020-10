Quanto custa o Racismo? O Citibank responde

Para lá da enorme injustiça social e pessoal que significa. Para lá do imenso sofrimento desnecessário que causa. Para lá do ódio que fomenta entre pessoas e comunidades. Para lá do significativo enfraquecimento da coesão social e nacional que implica. Para lá de todos estes fatores essenciais que nos levam a lutar contra o racismo em todas as suas variantes (institucional, pessoal, etc.) o racismo também tem consequências económicas, provocando atraso e pobreza. Quanto custa o racismo em termos de perdas potenciais do PIB? Quanto custa representa em redução do consumo? Quando pesa negativamente na poupança e no investimento?

Para responder a estas perguntas o Citigroup, um dos maiores grupos financeiros norte-americanos, editou recentemente um estudo produzido pelas suas analistas Dana Peterson (Global Economist do Citi Research) e Catherine L Mann (Global Chief Economist do Citigroup) intitulado "Closing the Racial Inequality Gaps" em que se debruça exclusivamente sobre a comunidade Negra. Nele se analisam detalhadamente as consequências do racismo aos seus diversos níveis e se quantificam os custos que daí advêm para a sociedade.

Vejamos alguns dos principais aspetos considerados:

1. Disparidade salarial entre Negros e Brancos. Se esta não existisse o PIB cresceria 0,35% por ano!

2. Acesso ao crédito à habitação em igualdade de circunstâncias levaria a um aumento da construção e do mercado financeiro.

3. Acesso ao ensino superior em igualdade com os brancos levaria a um acréscimo das competências da economia e aumentos de rendimento e consumo durante toda a vida de milhares de pessoas com os correspondentes benefícios no consumo, impostos, etc.

4. Acesso ao crédito em igualdade para pequenas e médias empresas de empreendedores negros levaria a considerável acréscimo do emprego com os correspondentes benefícios.

Tudo somado são 16 triliões de dólares que a economia americana perde por persistirem práticas racistas na sociedade.

Acesso igual significa para o Citigroup nas mesmas percentagens, ou na mesma proporção. Isto é se 40% dos jovens brancos seguem para o ensino universitário e apenas 10% dos jovens Negros o fazem, existe aqui uma diferença de 30% que deve desaparecer.

De facto num mundo de igualdade de oportunidades estas diferenças não podem existir e são fruto do racismo institucional.

O que as economistas do Citigroup perceberam foi que acabar com o racismo institucional significa alargar significativamente o mercado interno, com todas as vantagens que daí advêm em termos de rendimentos, impostos, qualificação dos recursos humanos e diminuição de conflitos.

Estas diferenças também existem em Portugal e são até muito mais acentuadas – veja-se a ausência quase completa de negros portugueses nas nossas universidades. Curiosamente, ou talvez não, no nosso país nenhuma instituição empresarial, universitária, sindical, política ou outra se debruçou com esta profundidade sobre o tema e o quantificou. Até porque a errada política de recolha de dados nos censos trava parcialmente este conhecimento.

A percentagem de Negros em relação à população total nos Estados Unidos aproxima-se dos 13%. Provavelmente será semelhante à dos Negros residentes em Portugal. Como as disparidades em Portugal são muito maiores, os benefícios de com elas terminarmos poderão ser também maiores. Só o saberemos com rigor através de estudos sérios e com a determinação das organizações antirracistas de continuar a lutar contra o racismo no nosso país.

É tempo de alterarmos esta situação de injustiça social gritante.

Economista