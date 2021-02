Vacinas para o lixo e cegueira ideológica

A estratégia do Governo para a vacinação da população tem-se revelado completamente errada e se não for corrigida pode transformar-se num pesadelo logístico.

O número de doses recebidas é ainda muito escasso mas a falta de controlo do processo é já evidente pelo número de abusos, pela falta de seringas, pelas alterações das prioridades estabelecidas, pelas dificuldades de interpretação das regras, pela errada escolha dos locais de vacinação. Erros em cima de erros, que poderão ser ampliados quando as quantidades de vacinas aumentar.

Para piorar a situação o Governo encomendou enormes quantidades de uma vacina, muito barata, mas que se prova ineficiente quer nos extratos populacionais com idade superior a 55 anos quer para combater a variante identificada na África do Sul. O melhor destino dessas vacinas é claramente o caixote do lixo.

Se não protegermos a população da variante identificada na África do Sul prolongaremos a pandemia, com todas as suas consequências económicas, com confinamentos intermitentes, com maior número de mortes excessivas e no final com uma segunda vacinação. Mais vale comprar já as outras vacinas e evitar todo este interlúdio mortífero. O barato pode sair muito caro.

A União Europeia, devido a uma cegueira ideológica, preferiu aprovar a vacina ineficiente da AstraZeneca em detrimento das vacinas russas e chinesas claramente comprovadas. Um erro clamoroso que se vai pagar caro em vidas e no prolongamento do período de vacinação.

De acordo com o Bloomberg Vaccine Tracker até ao dia 7 de fevereiro foram administradas no mundo 131 milhões de doses. Nos Estados Unidos já mais de 10% da população recebeu pelo menos uma dose, enquanto no Reino Unido essa percentagem cifra-se em praticamente 20% e no Bahrain 12%, as Seychelles 40% e em Israel mais de 60%. Na União Europeia os países mais eficientes apresentam percentagens na ordem dos 5% e o melhor Malta tem 7%. O atraso europeu é evidente.

Portugal decidiu avançar com a vacina da AstraZeneca para todos, mesmo para os maiores de 65 anos quando não houver alternativa – o que será muito frequente dado o perfil das compras efetuadas e das prioridades de vacinação estabelecidas. É mais um erro sem cima do primeiro erro.

Na economia existe um nome para estas situações. Trata-se do conceito de "custos afundados" (Sunk Costs) que explica que procurar basear decisões em erros anteriores é em si mesmo um erro. Os custos de erros anteriores devem ser assumidos/afundados e nunca ser aprofundados. O nosso Governo não percebeu ainda esta lição elementar da Economia que pode ser muito contraintuitiva mas não deixa de ser fundamentalmente verdadeira. Vai aprendê-la à nossa custa.

O melhor destino para as vacinas da AstraZeneca é o caixote do lixo e Portugal deve imediatamente largar baias ideológicas e comprar as vacinas eficazes da Rússia e da China (que tem várias, umas mais eficazes que outras). Mesmo que o tenha que fazer fora das regras comunitárias como o fizeram já vários Estados europeus.