O centro de Rui Rio

Os militantes do PSD parecem esquecer-se de que qualquer líder do PSD é sempre malhado, a não ser que mostre humildade e/ou reverência perante a esquerda bem-pensante. É de recordar a tentativa de Mário Soares de meter Passos Coelho no bolso.

A FRASE...

"Rio... disponível para ‘liderar uma alternativa à direita do PS’."





Agência Lusa, Observador, 18 de fevereiro de 2020

A ANÁLISE...

Não me recordo de nenhum líder, e primeiro-ministro do PSD, desde Sá Carneiro, Pinto Balsemão, Cavaco Silva, Durão Barroso, Santana Lopes e Pedro Passos Coelho, ter tido uma boa imprensa. A chegada a líder de Rui Rio não podia ser diferente. Neste caso, é bombo da festa, quer à esquerda quer à direita.

As elites, ditas do centro e centro-direita, que detestavam Passos Coelho antes de ser primeiro-ministro, porque era um das jotas, e que depois foram obrigadas a renderem-se à sua brilhante capacidade executiva, são as mesmas que se exasperam com o feitio de Rui Rio, e com as suas decisões que, veja-se lá, nunca as consegue explicar bem! Alguns articulistas do espaço não socialista, para parecerem moderados, quando atacam a governação do PS, dão quase sempre uma bicada no espaço à direita do PS. Receiam o fecho de portas e o opróbrio intelectual.

Os militantes do PSD parecem esquecer-se de que qualquer líder do PSD é sempre malhado, a não ser que mostre humildade e/ou reverência perante a esquerda bem-pensante. É de recordar a tentativa de Mário Soares de meter Passos Coelho no bolso. Não é estranho que o novo líder do CDS tenha tido honras de primeira página no primeiro encontro com o PS. Tudo é muito previsível, mas quer-se fazer parecer tudo tão novo. Com Rui Rio estão permanentemente a tentar. Este, mais experiente, desconfio que dá o jeito que mais jeito lhe dá.

O puxão do PSD de Rui Rio para o centro, dando espaço às diferentes direitas, abre um espaço alternativo ao país. Aguentamos a austeridade do PSD/CDS da troika, estamos a aguentar as cativações da geringonça criada pelo PS, mas dificilmente iremos aguentar por muito tempo as agendas do "radical left" que, naturalmente, vão acicatar os debates sobre raça, género e identidade para provocar as divisões na sociedade e perturbar o PS moderado, que vive desconfortável com a falta de poder. O azar vai-lhes bater à porta.

Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.