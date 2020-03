A primeira emergência europeia?

A FRASE...

Governo anuncia controlos na fronteira com Espanha e impõe nove pontos de passagem"

Negócios on line, 16 de Março de 2020

A ANÁLISE...

Este é um momento único na vida de uma família, das comunidades, de um país, e de um mundo carregado de dúvidas. Infelizmente, temos agora uma certeza: combater um inimigo microscópico desconhecido que nos obriga ao fecho das "fronteiras", sejam aéreas, terrestres, ou marítimas, mas também ao fecho dos seus "mercados", que nada mais são que a organização das decisões livres de milhões de empresas e das famílias. São os recursos de uma sociedade, privados ou públicos, que podem normalizar a vida: neste caso, os dedicados à ciência e à saúde.

Estas decisões – que a esquerda radical demoniza como "privados" - ao alterarem-se drasticamente vão gerar novas prioridades de contornos inimagináveis. Não há planeamento central que valha neste momento para se reorganizarem estas decisões. Os fundamentalistas ideológicos e tribalizados devem estar perdidos: não sabem onde estão os lucros e não sabem como socializar as perdas. As cantigas iniciadas na crise de 2008 para explicar os insucessos dos "mercados" têm de ser reescritas. O mundo mudou outra vez. Os Estados como reguladores últimos da vida coletiva têm de intervir. Mas, quais Estados e para quê?

Se alguns deles encerram as suas fronteiras com os seus vizinhos, nas democracias europeias poucos se atrevem a fechar as fronteiras administrativas do seu próprio país. Releva assim a ideia do Estado-Nação. Esta ideia levada ao extremo nesta Europa da democracia liberal, do Estado de direito e da economia de mercado, à qual nos devemos orgulhar de pertencer, induzirá alguns nacionalismos bacocos e oportunistas e estéreis debates entre Estado e "privados". A guerra bacteriológica iniciou-se. O estado de emergência vai ser declarado por Nação. Não deveria ser declarado um estado de emergência europeu? A Presidente da Comissão Europeia avisou. Oxalá a ouçam.

