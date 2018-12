As desigualdades da esquerda

A FRASE...

"Entre todas as reinvidicações, e todos os interesses oponentes envolvidos, é ao Estado que cabe saber ver ao longe depois de olhar perto".



Pedro Santos Guerreiro in Expresso em 15 de Dezembro de 2018

A ANÁLISE...

Não se pode ver ao longe, quando o poder se perde perto. A esquerda tem imaginação para chegar ao poder e o manter artificialmente. Não a tem para sermos mais ricos: nesta matéria é mesmo incompetente. Os novos ricos podem nascer no socialismo, desde que estejam domesticados politicamente. Insinua-se assim que temos todos de estar ao serviço da demagógica política da proteção dos mais desfavorecidos. A classe média que não devia tornar-se desfavorecida, hoje caminha rapidamente para o ser.

Paradoxalmente é a esquerda que está a promover as maiores desigualdades: uma saúde para ricos e pobres, uma educação para ricos e pobres, uma vida crescentemente melhor para ricos, e uma estagnada para pobres. Para defenderem o "seu" Estado esquerdista, e os grande e pequenos poderes para dependermos das suas prebendas, e justificar cinicamente a mão forte nos privados, fraturando a sociedade entre publico e privado, entalam a classe média com impostos sucessivos e crescentes.

A esquerda foi progressista. Hoje é reacionária. Faliu ideologicamente quando a globalização da economia de mercado retirou milhões de pessoas da pobreza. Nos países emergentes ganhou-se uma mentalidade competitiva. No velho mundo combate-se para se ser mais dependente do Estado e dos seus impostos. Esqueceu o internacionalismo proletário, e tornou-se nacionalista. Umas vezes quer o Governo do mundo, e necessariamente um Estado mundial dirigista; outras vezes refugia-se nos mesquinhos interesses corporativos nacionais, e ataca as instituições globais e europeias, usando uma argumentação falaciosa de estarem ao serviço dos "interesses" do capital. São uns novos nacionalistas. Atulham-se de dívidas provindas do "maléfico" capital global para manter direitos sociais adquiridos. Seletivamente atacam os abutres do capitalismo, e debatem o incumprimento à sua dívida, quando lhes dá jeito para nos distrair do essencial.

A esquerda, do centro até à radical, não sobrevive sem a nova droga mundial: o capital dos outros países, ou seja a poupança dos ricos, remediados e pobres de todo o mundo. O caso português é um dos melhores exemplos. Se o capital mundial nos fechasse a porta, terminava o papel redentor do Estado dos interesses socialistas.

Artigo em conformidade com o novo Acordo Ortográfico