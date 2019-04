As famílias socialistas redistributivas

As elites (mais poderosos) e as redes de influência portuguesas, ao invés de se concentrarem na sua função reguladora e equilibrada da sociedade, dedicaram-se à concentração do seu poder e dos seus recursos em articulação com os "establishments" partidários.

"A ideia da democracia virtuosa é ridícula, infantil e comovedora."

António Barreto, Público, 7 de Abril de 2019

Já passaram 172 anos desde a publicação do Manifesto de Marx, e as sucessivas experiências de socialismos falhados da União Soviética, do Leste Europeu da cortina de ferro, e das revoluções da América Latina, em que se promovia o socialismo indo-americano como uma criação heroica. Para estes últimos, a desgraça dos povos que se sujeitaram ao socialismo já era conhecida. As árvores de esquerda de hoje têm estas raízes, mas as ramagens são mais apelativas e mais identitárias. Para os crentes do messianismo socialista, o problema do mundo é sempre o da redistribuição de riqueza. A civilização europeia - nascida na mistura do Renascimento, da Reforma Protestante, do governo parlamentar da Inglaterra, e da democracia revolucionária francesa - impôs-se ao mundo, e derrotou os socialismos, quaisquer que fossem as caras e cores.

O historiador Nial Ferguson no seu último livro dedicou-se a refletir sobre a suspeição de um mundo controlado pelos poderosos e redes de influência, tais como os dos banqueiros, do "establishment", do sistema, dos judeus, das maçonarias e dos illuminati. Entende que tudo o que se escreve neste termos é "rubbish", devendo haver mais atenção às redes informais de poder, e menos às estruturas formais.

As elites (mais poderosos) e as redes de influência portuguesas, ao invés de se concentrarem na sua função reguladora e equilibrada da sociedade, dedicaram-se à concentração do seu poder e dos seus recursos em articulação com os "establishments" partidários. Estes, para manterem o povo sereno e tranquilo, e capturá-lo eleitoralmente, promovem à exaustão o canto da sereia da ideia socialista redistributiva. O pensamento e a ação afunilaram-se somente para uma equidade e uma justiça em terra de pobres. Os resultados estão à vista: é hoje preciso uma dinastia familiar socialista no governo para tratar da redistribuição. Afinal não é a família a instituição mais estável da sociedade?

