Bons e maus liberais

"Não deixem os atuais ‘liberais’ apropriarem-se da palavra ‘liberdade’."

Pacheco Pereira, Público, 6 de Fevereiro de 2021

Duas décadas de crescimento económico real quase nulo em Portugal, e a consequente destruição da classe média, que tinha crescido com a nossa entrada na Europa e a liberalização da economia concretizada por Cavaco Silva, na esteira das revoluções de Reagan e Tatcher, que evidenciaram a falência do "Big State" e a do projeto socialista de raiz soviética, deveriam levar-nos a repensar sobre as razões que nos trouxeram a este impasse coletivo, às desigualdades sociais de quem está perto e longe do poder, à distinção entre trabalhadores dos setores e empresas estratégicas abençoadas pelo Estado e as outras, e a esta regressão económica comparativa com os países da União Europeia.

Se a Constituição que nos rege deve ser entendida como bíblica e milenar, e deve ser mantida custe o que o custar, a óbvia conclusão para este desastre coletivo poderia ser a sua inadequação e concretização à realidade dos tempos. Prevalece o estado de negação. Sabemos que quem foi formado ou inspirado na escola marxista defende sempre que Marx e os seus acólitos são atraiçoados por aqueles que o invocam, e por aqueles que, tendo a oportunidade de construir a sociedade ideal dirigista, revelam toda a imperfeição e as perfídias humanas. Para defender o indefensável, os factos deveriam levar todos os partidos responsáveis (não extremistas) a repensar a presença do Estado na sociedade (impostos, regulação, nepotismo, concentração e separação de poderes, controlo informativo e noticioso, e endividamento e falência da iniciativa privada). Todavia, qualquer defesa que seja de uma liberalização, nem que seja mínima e similar aos países da nossa Europa, confronta-se com uma ligação que se pretende perversa dos liberais (que sempre houve em todos os partidos desde o PS a toda a direita) ao repisado neoliberalismo e insensibilidade social, associando-o à lei da selva da liberdade como o reino dos mais fortes.

Quem são os fortes de hoje? Os pobres não o são, não é a classe média em declínio, não são os empresários, não são os novos nem os velhos ricos, e não são os funcionários públicos, nem os pensionistas que são cativados por aumentos de miséria. São aqueles que gravitam na esfera deste partido do Estado por excelência em que se tornou o PS, levado ao colo por circunstâncias anómalas, fazendo esquecer o PS social-democrata de esquerda e liberalizante que todos conhecemos do passado.

Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.



