Habituem-se à democracia

Rui Rio, Tweet, 11 de Novembro de 2020

Constituição portuguesa promove o direito de liberdade de expressão e informação não podendo o seu exercício ser limitado por qualquer tipo de censura. Em sociedades divididas, a censura social e a falta de independência económica estão omissas na Constituição, mas minam a democracia liberal. Um grupo de pessoas decide expressar a sua opinião num texto sobre o partido Chega com toda a legitimidade. É atacado com os mais variados argumentos, aduzindo-se à liça argumentos de natureza pessoal e partidária.

O PSD de Rui Rio com a sua legitimidade constitucional decide apoiar a sua governação nos Açores nos partidos da direita, incluindo o Chega. O líder do PSD é enxameado com vitupérios das mais variadas origens, e assimilando-o, em caráter, às posições extremistas do partido Chega. A ideia de haver pessoas ou partidos moralmente superiores numa democracia liberal encerra em si mesmo uma ideia iliberal. A história política da democracia portuguesa revela traços permanentes que não devemos esquecer. O PS já se coligou com todos os partidos, e em momentos especiais com apoio de deputados independentes, quando entendeu fazê-lo no interesse nacional, sabendo que ideológica e programaticamente as distâncias pareciam ser insanáveis.

A natural alternativa democrática, o PSD, também deverá poder estabelecer as pontes que entender, incluindo a de ter o apoio de algumas esquerdas ou direitas em momentos específicos, se o interesse nacional assim o exigir. O cordão sanitário que o Chega inqualificavelmente quer fazer em relação a uma etnia não deve agora ser construído entre as pessoas das direitas que aceitam ou não as alianças que a esfera pública de esquerda ou direita considerem apropriadas. Na fragmentação de uma sociedade subjaz uma afronta à democracia liberal na medida em que alguns grupos querem impedir a existência de outros. Na prática, querem uma inconstitucionalidade sobre as ideias dos outros.

