O muro dos neoesquerdistas

Desanimado

Há 14 minutos

Mas nós sabemos o que está por detrás do muro. Ó marraozito, tu não quererias dizer neoliberais? Basta olhares à tua volta para as PPP do estado e para as rendas praticadas. Chama-se de capitalismo sem risco e bem remunerado, ou seja quando houver qualquer hipótese de prejuízo o estado paga. Maravilha!Qualquer dia ainda nos vais querer convencer que o Mexia ou os administradores da Brisa filiaram-se no Bloco de Esquerda. Poderíamos também falar da Banca...olha por acaso vi o Dr.Espirito Santo, no Comité Central do PCP! LOL. O problema deste mundo está mesmo nos esquerdistas não é marrãozinho? Não chega ao teu adorado 1% acumular a mesma riqueza que outros 99%. Admite lá marrãozito, vocês querem mesmo é os 100%.

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160118_riqueza_estudo_oxfam_fn