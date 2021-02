Os democratas iliberais. Onde andam?

A FRASE...

Rui Rio citado por Manuel Carvalho, Público, 2 de Fevereiro de 2021

A ANÁLISE...

São os democratas que se consideram moralmente superiores a destruir a própria democracia. Na fase liberal da sua carreia política, Churchill, antes da revolução comunista de 1917 e da chegada de Hitler ao poder, reuniu um conjunto de discursos que foram publicados com o título de "O liberalismo e o problema social". À época defendia que a natureza humana tinha raízes muito profundas entre os princípios coletivistas e os individualistas. Não vivemos sem os outros, mas há aspetos da vida humana em que apenas podemos vivê-los individualmente. E a resposta que deu foi simples: nenhum estadista deve ignorar esta realidade, e no exercício da sua função terá de a equilibrar.

As decisões de políticas públicas dos últimos anos, e, especialmente, nesta crise, inclinam-se para os princípios coletivistas, isto é, o Estado como único configurador da realidade. Os resultados estão à vista: privilegia-se a narrativa de uma fação ideológica, cujo óbvio resultado é o peso crescente da carga fiscal atual e futura (a dívida pública) para assegurar um modelo redistributivo que satisfaça os interesses parciais das corporações que vivem das benesses estatais e o compromisso com a quase religião de pugnar pelo bem comum dos eleitores, sob a bandeira hipócrita da palavra "socialismo". Privilegia-se a defesa do Serviço Nacional de Saúde e já agora do Serviço Nacional de Educação como entes coletivos, esquecendo o indivíduo, promovendo assim a crise da relação da pessoa com o seu Estado democrático.

Um político americano questionado sobre como é que a democracia se autocorrigia, de forma irónica, respondeu: "Só se nos livrarmos do sistema partidário." E como é que nos livramos do sistema partidário, mantendo a democracia: nascem partidos antissistema e agravam-se as fações dentro dos partidos do sistema. Não se queixem de quem arregimenta as vontades dos descontentes com a democracia, de quem luta pelas mudanças das lideranças partidárias e daqueles que querem dispensar os partidos. Sua Excelência Senhor Presidente da República: lembre-se de que a gestão desta pandemia sanitária e económica é também a consolidação ou não da democracia liberal.

