Pedações de Portugal numa Europa a despedaçar-se

A FRASE...

"A Europa deixou de ser um espaço para onde as pessoas olham com esperança."

Catarina Martins, Observador, 15 de janeiro de 2019

A ANÁLISE...

Perdemos há 46 anos um império. Esquecemos que, nestes 35 anos de convívio europeu, o português não é o idioma comum europeu. Na tradução, esboroou-se parte da essência europeia. Esforçamo-nos para a convergência, mas ancorados nas benesses dos fundos estruturais. O escudo português não é usado há 18 anos. Ganhamos uma nova dimensão de trocas comerciais e de capital, mas desnudámos a escala portuguesa. Basta comparar a relevância do sistema bancário português no europeu. Entretanto, o sistema político fabricou 3 intervenções externas por pura inépcia e incompetência, quer fossem na moeda soberana local e ou na moeda única.

Os debates políticos de hoje são resquícios dos fantasmas criados nos 11 anos de agitação politica extremada sem império e sem Europa. Desenvolvemos uma sociedade dependente, destruímos capital com as nacionalizações e não o reconstituímos. Combatemos permanentemente as empresas como criadores de desigualdades, e não como oportunidades para gerar uma sociedade com mais equidade. Perdemos a noção do trabalho exigido para realizarmos uma sociedade competitiva num mundo globalizado e desregulado.

Com impostos, dívida externa e fundos estruturais, fomos construindo e vivendo num edifício económico que nos afasta dos competitivos à escala europeia. Salvou-se o progresso social. Todavia, ocultámos ao povo os limites da ação politica num enquadramento mundial desfavorável. Chegados aqui surgem as políticas populistas à direita de "chega" e outras na extrema esquerda - quer agora ser apenas radical - que culpabiliza a União Europeia dos males democráticos nacionais.

As doutrinas prevalecentes são umas engenharias sociais pós-qualquer coisa, em que poucos - novos radicais - usam o poder coletivo dos cidadãos (o Estado) para impedir os outros de afirmarem as suas diferentes perspetivas. Naturalmente que os media revelam, mas também encobrem, os vícios de pensamento e ação políticos, ajudando a produzir uma sociedade conformada com este destino periférico. Harold Bloom num texto sobre Pessoa recorda que "o imperialismo dos poetas dura e domina; o dos políticos passa e esquece, se o não lembrar o poeta que os cante." Vai ser difícil encontrar um poeta que cante este período.

Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.



