Um eterno dilema?

A FRASE...

"...Os portugueses... não ousam levantar-se...para salvar e reconstituir a sua perdida e desconjurada pátria."





Citação de Garret em Maria de Fátima Bonifácio, "Fora das Circunstâncias", Agosto de 2019

A ANÁLISE...

Portugal podia ser institucionalmente exemplar, uma das melhores democracias do planeta, sem custo algum para o erário público. O tamanho do território, a quantidade e qualidade dos recursos naturais e o nosso povo não são fundamento para uma imperfeita democracia. Somos céleres a concluir desfavoravelmente sobre as nomeações de personalidades na Administração do Senhor Trump, enquanto nas paroquiais invocamos a legitimidade governativa e parlamentar, e as leis da República, para tudo justificar.

O caldo opaco das justificações e dos eventuais conflitos de interesse das nomeações para os órgãos regulatórios e de escrutínio, e os que consolidam a separação dos poderes legislativo, executivo e judicial, aprofundam a agonia da democracia portuguesa. Na verdade, a estagnação económica das últimas décadas pode ser tributária da recente aprendizagem democrática e dos atropelos constantes que fazemos à instituição democracia. O regular funcionamento das instituições, públicas ou privadas, num país de reduzida dimensão territorial, de riqueza comparativa diminuta, acarreta uma responsabilidade acrescida para quem tem o dever de o assegurar. A lei fundamental do país atribui essa responsabilidade de facto ao Presidente da República, bem como uma magistratura de influência que deveria garantir que não estamos em presença de um ataque generalizado perverso aos órgãos do poder.

Neste especial momento em que as dívidas, pública e privada alcançarão níveis historicamente elevados, e sem precedentes, as posições dominantes dos partidos do governo (PS), e seus concorrentes apoiantes (BE e PCP), nas instituições estão a estreitar as nossas liberdades. Ao atribuirmos na política um "preço" às pessoas de acordo com as suas decisões, morre a beleza da luta ideológica na "civitas". Vencem os falsos independentes. A democracia não se restringe à eleição de parlamentos e à escolha dos governantes. As alternativas políticas não se podem confrontar no futuro com a partidarização das instituições públicas, designadamente as de escrutínio, nem com a dependência quase absoluta do cidadão do seu Estado. Quem desfizer este dilema político resolverá o económico. A responsabilidade não é da democracia: é dos seus democratas.

