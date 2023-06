Liberdade de estabelecimento, efetividade e excesso de zelo: onde estamos?

No passado dia 8 foi publicada uma interessante opinião do advogado-geral (AG) Maciej Spuznar, num caso que envolve o inesgotável tema da economia digital e, a esse propósito, do relacionamento entre os ordenamentos jurídicos nacionais dos estados da UE entre si, e de cada um com o direito europeu. Recordo que o AG é alguém com um estatuto relativamente próximo do dos juízes do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), mas

...