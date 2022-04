Quando o arrependimento mata… os outros

O risco de qualquer parceiro do crime poder, a qualquer momento, “roer a corda” e deixar ficar mal os seus cúmplices passou a fazer parte do jogo, e isso é em si mesmo um dos pontos mais fortes do regime. Criar desconfiança entre quem se associa para violar a lei é o primeiro passo para evitar que essas associações aconteçam.