A máquina covidiana

Num dos seus deliciosos textos domingueiros, Gonçalo M. Tavares (in A Bola, 27 de Setembro) conta a história dum país “imaginário” onde a burocracia e o desrespeito pelo cidadão são vencidos de vez. Tudo começa com o desespero de um homem que, após ter batido vezes sem conta nas paredes do sistema, decide irromper, carregado de explosivos, por um serviço público adentro, ameaçando destruí-lo se nã

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...