Racionalizar as participações do Estado nas empresas

A nacionalização da EFACEC é uma barbaridade mais pequena.





O actual Governo acabará por injectar nesta TAP pública mais 4 mil milhões de euros, numa empresa que nunca foi nem será rentável, dominada pelos sindicatos, condicionando definitivamente um processo posterior de reprivatização parcial.





O povo português continuará, assim, a pagar os prejuízos recorrentes da TAP, durante vários anos, como já o fez no passado.





Não creio que, para além dos beneficiários directos deste apoio, alguém se alegre com “A TAP é nossa!”





É urgente a criação dum programa estruturado de racionalização das participações do Estado nas empresas, definindo regras claras para essa participação e acompanhando, como accionista, a sua gestão, duma forma eficiente, competente e profissional.





Nunca fui um entusiasta da extinção do IPE, decidida por um governo do meu partido, o PSD, porque sempre entendi que fazia sentido a participação do Estado em algumas empresas.





Como acontece na esmagadora maioria dos países europeus.





O IPE tinha, de facto, um conjunto de boys do PS e do PSD, mas também tinha alguns gestores profissionais competentes.





Com a sua extinção, passou a ser mais difícil e menos rigoroso este acompanhamento.





Os critérios a adoptar para estas participações deviam, em minha opinião, ser os seguintes:





– Empresas estratégicas para o desenvolvimento e segurança das infraestruturas nacionais e para a prestação de serviços de indiscutível utilidade e valia pública;





– Participação limitada a 33,4% do capital, uma minoria de bloqueio, com um acordo parassocial que condicionasse as decisões estratégicas;





– Com uma gestão completamente profissional, incluindo os gestores que representam o capital público;





– Com resultados consistentemente positivos e uma política de dividendos clara.





A TAP nunca preencheu nem preencherá nenhum destes critérios.





Em contrapartida, a ANA, a REN e os CTT preenchem estes critérios, pelo que o Estado devia aplicar nestas empresas as verbas que vai desbaratar na TAP.





Garantindo uma palavra na estratégia aeroportuária, que não tem, a segurança nas nossas redes de energia, que não possui, e um serviço universal de correios, de qualidade, terminando com a actual demagogia dos partidos de extrema – esquerda.





Assegurava, ainda, uma receita anual consistente, resultante dos dividendos pagos por estas empresas.





Este modelo podia, posteriormente, ser adoptado num conjunto de empresas públicas, que funcionam em mercado, em que o Estado detém 100% do seu capital, sem qualquer lógica empresarial.





Defender que as verbas da TAP deviam ser utilizadas no SNS é pura demagogia.





Defender a racionalização das participações do Estado nas empresas é cuidar da solidez da nossa economia e das próximas gerações.