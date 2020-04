“Nova normal”?... Qual, a velha?

As injeções monetárias do BCE - imprescindíveis para evitar uma crise mais profunda - apenas prolongarão o problema se a (expectativa de) recuperação do tecido produtivo - e do emprego - não estiver no horizonte de todos e cada um dos cidadãos.

A FRASE...

"O grande, raro, responsável e histórico ‘intervencionismo’ do Estado deve servir para estas ocasiões."

Miguel Cadilhe, Jornal Público, 15 de Abril de 2020

A ANÁLISE...

São irritantes as referências permanentes à "nova normal". Revelo a minha ignorância, não consigo ver nenhuma "normal" e, muito menos, "nova"! O que os últimos ciclos económicos nos têm mostrado é uma sucessão de equilíbrios locais, que refletem as características institucionais e as circunstâncias de cada momento. Tal como Cass e Shell (1983), a instabilidade decorre de alterações nas expectativas - ou dos espíritos animais de Keynes - que, pela sua força, abalam os fundamentos estruturais da economia, em muitos casos, agravados pelas respostas da política económica. A lição da velha economia: incerteza!(*)

Vem isto a propósito dos efeitos da pandemia covid-19 sobre a economia. O novo equilíbrio não reproduzirá o último, tal como este não reproduziu o anterior. Basta olhar e ver o que foram os fatores de crescimento do PIB antes e depois da crise financeira. Somos aprendizes de feiticeiros se queremos desenhar a régua e esquadro o próximo equilíbrio. O mais determinante vão ser as expectativas dos agentes, ou melhor, a confiança que consigamos imprimir transversalmente à coletividade.

Interessam-me, pois, muito mais os elementos de fragilidade do sistema e as possíveis ruturas da coesão social. Quer queiramos quer não, a economia é uma ciência social e a moeda - como representação do sistema financeiro - serve (poderosamente) para ligar o presente com o futuro. As injeções monetárias do BCE - imprescindíveis para evitar uma crise mais profunda - apenas prolongarão o problema se a (expectativa de) recuperação do tecido produtivo - e do emprego - não estiver no horizonte de todos e cada um dos cidadãos.

Por isso, tal como é necessário preservar rendimentos e retomar a atividade - num ritmo que, confesso, não sei graduar - também é necessário flexibilidade para recompor a base de produção, substituindo o que dificilmente poderá subsistir. Muitas empresas já encerraram definitivamente e, atendendo às fragilidades dos fatores de crescimento do PIB (e.g., turismo), muitas outras se seguirão. A mutualização (comunitária) da dívida não basta. Precisamos de muito mais: lideranças pública (política) e privada (empresarial) fortes para repor a esperança!

(*) Cass, D. e Shell, K. (1983). "Do Sunspots Matter?". The Journal of Political Economy, 91(2), pp. 193-227.

Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.



