Prisioneiros

"A nossa paciência terminou."

Magdalena Andersson, ministra das Finanças da Suécia, Público, 23 de Março de 2021





Convivemos mal com os impostos. O Estado vê neles um instrumento de arrecadação de receita, como qualquer gestor diligente que quer maximizar o volume das suas vendas, tudo o resto constante. Os contribuintes - empresas e particulares - consideram-nos um encargo sem contrapartida, um fardo que suportam por coação tributária. Ambas, numa visão míope que esquece a natureza económica e a sua utilidade para as políticas públicas.

Dir-me-ão que, historicamente, sempre foi assim e, geograficamente, não há países de exceção. Não discutirei a bondade do argumento, mas o paradoxo que se cria. O que para mim se torna evidente é que esta perspetiva sustenta uma mercantilização (aliás, crescente) da tributação, com os Estados a desenhar políticas fiscais que prejudicam todos - internamente, dentro de cada país e, externamente, entre países.

No primeiro caso, criando clivagens que resultam em antagonismos e confrontos individuais e de grupo, que se agudizam a cada momento em que as crises batem à porta e faltam os recursos necessários para a solidariedade, cimento de que é feito o Estado Social. Nestas ocasiões, a resposta de curto prazo é tributar o que tem menos mobilidade - como, nas empresas, o que tem menor elasticidade-preço da procura. Por norma, os sacrificados são os rendimentos do trabalho, do capital não financeiro e do consumo.

Tudo o resto, o que pode escapar, tem tratamento preferencial. É este o segundo caso, num jogo que, coletivamente, prejudica todos os países. Pensado numa lógica puramente marginalista, é uma corrida de ratos em que várias jurisdições competem por oferecer as condições mais atrativas, com o argumento de que a disponibilização, a título gratuito, de um estatuto de isenção tributária atrai e potencia despesa, exercendo um efeito de arrasto sobre a produção interna e o emprego, beneficiando todos.

É verdade que com uma atividade mais pujante é possível cobrar mais impostos. Mas, nesta perspetiva mercantilista, continuando a onerar os segmentos de menor elasticidade. Um resultado célebre da teoria dos jogos e de que o mundo se encontra "prisioneiro". O comportamento individual - apesar de racional - não é o coletivamente desejado. Os últimos anos em Portugal, com o crescimento ininterrupto da carga tributária, ilustram bem o paradoxo em que nos encontramos.





Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.



