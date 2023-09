Álvaro Nascimento - Economista 13 de Setembro de 2023 às 21:08

O caminho para a servidão...

Há muito que as autoridades governamentais e monetárias abandonaram a ortodoxia no que respeita às políticas económicas. A tecnologia e a sofisticação da informação trouxeram a capacidade para atuar capilar e cirurgicamente. Os estímulos são colocados mais próximos do efeito final politicamente desejado.