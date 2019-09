A crise existencial da social-democracia

E se a social-democracia de hoje, liderada por uma elite esclarecida, distante dos princípios comunitários que a fundamentam, se revelar incapaz de responder global e satisfatoriamente às preocupações de uma comunidade que, a cada dia que passa, perde a força identitária unificadora e se acha abandonada? Que futuro para as soberanias e para o poder do Estado?

A FRASE...



"O programa do Bloco é social-democrata."





Catarina Martins, Observador, 2 de Setembro de 2019





A ANÁLISE...

Quotidianamente, tropeçamos com divisões não coincidentes na sociedade: entre jovens e velhos, entre metrópoles e pequenas cidades, entre trabalho e capital, entre público o privado… Divisões que mostram que a social-democracia – que, inegavelmente, nos trouxe um período de prosperidade sem precedentes – está doente. Mais preocupantes são as segmentações inadvertidamente criadas pelas elites políticas, originando clientelas com exigências que evoluem em sentidos opostos, numa moral da razão − ou da República – que substitui o "comunitarismo" pelo "paternalismo" do Estado, sem obrigações e apenas com direitos. Nós contra eles!