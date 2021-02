Capital: moeda de duas faces

A FRASE...

Gonçalo Almeida, Jornal de Negócios, 4 de Fevereiro de 2021

É frequente confundir-se capitalismo com mercados financeiros, como se o capital tivesse uma única expressão, a do dinheiro! O equívoco reside, quiçá, no uso irrefletido do termo "mercado de capitais". É indiscutível que os mercados financeiros são essenciais para o desenvolvimento e construção de uma sociedade capitalista. Contudo, são apenas uma das faces, aquela que é mais visível e se relaciona com o financiamento do investimento produtivo - i.e., a outra face, o capital na aceção económica. Sem os mercados financeiros, as empresas teriam a vida mais complicada, assim como os objetivos de produção e emprego - nos moldes e organização atuais - seriam de realização mais difícil. Sem eles a utilização dos recursos seria menos eficiente, podendo as limitações ao crescimento da produtividade e do rendimento ser imputadas à sua ausência.

Posto isto e alimentando a tese da dualidade do capital como uma moeda de duas faces, assiste-se a um fosso crescente entre os mercados financeiros e o ideal da sociedade capitalista, ou seja, o empobrecimento da função basilar de financiamento do investimento produtivo, com o qual deveria empenhar-se em firmar uma simbiose perfeita. Este desligamento é particularmente visível nos movimentos especulativos recentes que pensam as aplicações financeiras como uma mera probabilidade estatística, cujo retorno é - acreditam - condicionado por uma roleta aleatória, ignorando que o mesmo só pode ser efetivamente pago se a produção e a produtividade tiverem existência real. Tal como nas leis da natureza, "nada se cria, nada se perde, tudo se transforma".

A ilusão do poder de compra - obtido por um retorno monetário rápido e fácil - e a tecnologia transformaram os mercados financeiros num gigantesco casino global. Um sistema capilar muito denso interliga as ações de milhões de indivíduos, numa complexa teia de relações que fragilizam o financiamento e destabilizam a produção e as próprias empresas. Movimentados pelas mais variadas crenças coletivas, os comportamentos revelam um fenómeno a fazer lembrar as manias do século XVIII, que depois resultaram em pânico, dando razão ao adágio popular de que "quem semeia ventos, colhe tempestades". Sinais dos tempos! Em defesa dos avanços alcançados, urge prevenir movimentos extremos, cuja anarquia é suficientemente forte para abalar as bases sociais em que assenta o verdadeiro capitalismo.

