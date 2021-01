Estado de asfixia

A FRASE...

"Todos os meios, mas todos os meios mesmo, devem ser mobilizados para assegurar a resposta que seja necessária"

João Ferreira, Diário de Notícias, 17 de Janeiro de 2020

A ANÁLISE...

Caminhamos sobre gelo fino. Muito fino! É preocupante a fragilidade económica e social. Incapazes de produzir mais, por razões estruturais históricas e, agora assolados pela pandemia, também conjunturais, não se vislumbra no Estado capacidade plena para mobilizar os parcos recursos disponíveis.

Um Estado pleno de realizações sociais tem de fazer escolhas institucionais, confiando aos privados o que estes podem fazer melhor e reservando um papel de vigilante atento e rigoroso, assumindo as rédeas da produção quando esta for a via mais eficiente para honrar o juramento com a comunidade que diz representar. Uma política de equilíbrio exigente e difícil, mas possível.

O amordaçar continuado das instituições que sustentam os mercados é a razão de asfixia do próprio Estado. Limita-lhe os recursos e torna-o único responsável pelo bem-estar e pela felicidade das suas constituintes que, excluídas da liberdade de escolha, exigem ao poder político as respostas que não encontram, nem podem encontrar, numa sociedade fragmentada e não cooperativa.

Mercados são instituições de coordenação social descentralizada. Em situações de normalidade - e não só - conseguem efeitos de distribuição de poder e riqueza assinaláveis, cimentando democracias e afastando populismos. Basta não destruir os incentivos certos e insistir numa coexistência público-privada virtuosa, mas não viciosa ou oportunista: transparente e responsável.

Mas, no ensaio contra o "grande capital", as maiores empresas são perseguidas e desencorajadas da sua função social. Cegueira ideológica que esquece, por exemplo, que são mais produtivas e pagam melhores remunerações do trabalho. Pagam mais impostos e, pelo desafio, a realização e as oportunidades, retêm mais emprego jovem e qualificado. Corolário óbvio, a estrutural menor realização social e a asfixia do Estado!

Na espuma dos dias, no combate conjuntural à epidemia e em estado de negação, insiste-se. Resiste-se a chamar hospitais privados. Faz-se repousar sobre os ombros do Estado - fraco de longa data - a solução. Comatoso e em asfixia, faltam-lhe recursos e forças. É o País e todos os cidadãos que perdem com a divisão!

