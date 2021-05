MELiantes “MELitantes”

A FRASE...

"Tenham, pois, uma boa convenção."

Pacheco Pereira, Jornal Público, 1 de maio de 2021

Economicamente falando, o liberalismo está associado à ideia de como conseguir a melhor alocação de recursos na sociedade através da liberdade individual de escolha. Na medida em que cada um manifesta as suas preferências e o pode fazer de modo equilibrado, num jogo de forças negocial que respeita o adversário, o resultado é uma sociedade na qual cada um materializa as suas aspirações, isto é, o que os economistas chamam a realização do bem-estar social. É um equilíbrio auto e não autoritariamente imposto!

Numa economia liberal a primazia vai, tradicionalmente, para os mercados, instituições supremas para a maximização do bem-estar social, sujeitas a controlo e restrições mínimas, mas indispensáveis. Mercados entendidos como espaços de liberdade de expressão - ou manifestação - de vontades individuais e, também coletivas, na medida em que cada um se exprime num quadro de valores e princípios éticos, que delimitam a vivência em sociedade.

Entretanto, os mercados não são o único espaço negocial que permite realizar e salvaguardar a liberdade de cada um e, concedemos, também nem sempre o conseguem. Começando pelo fim, há circunstâncias em que desequilíbrios na distribuição de poder (negocial) tornam os mercados inoperantes na realização de um equilíbrio coletivo desejável. E quanto ao primeiro, instituições políticas independentes e equidistantes podem oferecer idêntico resultado, providenciada a total liberdade, a transparência e o escrutínio.

Em caso algum neste assunto de liberdades se questiona a titularidade ou a propriedade dos meios de produção: a decisão sobre a alocação pode ser centralizada no Estado, sem que a produção deixe de ser privada, da mesma forma que pode ser descentralizada nos mercados, com produção assumida por empresas públicas. Tal qual a retórica entre o público e o privado, tema onde invariavelmente desagua o debate, é uma falácia.

É evidente a confusão que grassa na discussão em torno da liberdade, como se a mesma fosse entre o Estado e mercados, entre coletivismo e individualismo, ou simplesmente esquerda e direita. Esquecendo que o que está verdadeiramente em causa é saber como apetrechar cada uma das instituições, para serem um amplo espaço de cidadania, de expressão de vontades e exercício de escolhas.

Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.



