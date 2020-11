O ato da criação!

A FRASE...

"If you substitute masks for umbrellas, and substitute apparel companies for street hawkers, you have a fair description of the magic of the marketplace in 2020."

Neil Irwin, New York Times, 14 de novembro de 2020

A ANÁLISE...

Há dias inquietei alguns espíritos ao afirmar que a pujança dos mercados é o reflexo da pujança das instituições públicas - Estado - e privadas - empresas. Contrariamente ao que parece ser a opinião dominante, o meu argumento é que os mercados são o resultado de um ato de criação. Desde Adam Smith que os economistas liberais - de esquerda e de direita - são unânimes em reconhecer que o sistema de preços é um mecanismo eficiente para alocação de recursos. Com exceções, é claro, como tudo na vida! O confronto competitivo, devidamente balizado, é o que melhor serve o progresso tecnológico - numa criação e destruição criativas - e o desenvolvimento económico e social.

É pouco comum os economistas - e ainda menos os gestores - se inquirirem sobre a verdadeira natureza dos mercados. A ortodoxia coloca as empresas no centro do problema e perspetiva-as numa lógica simples de eficiência-custo. A concorrência é um mero confronto de forças: entre trabalhadores e empresas (e não, como erradamente se afirma, capitalistas), ou entre produtores e consumidores. Aliás, é nesta visão redutora que se sustentam as teorias de falhas de mercado e defesa da concorrência.

O vício deste raciocínio é ignorar coisas fundamentais. O mercado, como manifestação de vontades próprias, exprime a tecnologia e a sociedade. Requer iniciativa e um incessante exercício de pesquisa - com custos, por razões não exploradas aqui -, no qual a empresa, pela liderança que assume, delimita o seu âmbito e as condições do funcionamento. Como nota, são míopes as empresas que se focam excessivamente no mercado do produto e ignoram todos os restantes, com os quais também se relaciona.

O Estado é - por tradição consentida em Portugal - grande configurador de mercados. A título de exemplo, a saúde pode ser servida pelo Estado através de uma PPP ou de uma empresa pública. Há mercados em ambas as opções, ainda que bem distintos e cuja pujança depende das empresas que os reclamam e aceitam. Surge esta reflexão crítica a propósito das oportunidades que existem para pesquisar e criar novos mercados... arredados das luminárias do Estado!

