Opções coletivas e ideológicas

"Fatia de leão do plano vai para políticas sociais. Partidos criticam falta de apoio às empresas e lançam dúvidas sobre valor das subvenções."

Marta Oliveira, Público, 21 de Setembro de 2020

O Plano de Recuperação e Resiliência é uma revisitação promissora dos modelos keynesianos do pós-guerra, com o Estado a realizar despesa, na expectativa de que o efeito multiplicador estimule o consumo e, por arrasto, acelere o investimento. Uma fatia apreciável, dirigida ao SNS e à coesão social, deverá resultar em transferências intermediadas pelo setor público e instituições de solidariedade social, promovendo o emprego e os salários. Em paralelo, o Estado propõe modernizar-se e tornar-se mais eficiente, reduzindo os obstáculos à competitividade e propiciando um ambiente mais favorável aos negócios.

A funcionar, e não nos deveria faltar vontade coletiva para que assim aconteça, a fórmula parece fazer sentido. Não sendo a única oportunidade, não é aquela que muitos escolheriam. Contudo, convenhamos, esta é uma opção política. Outros prefeririam distribuir apoios pelo setor empresarial privado, convictos de que este é mais capaz de usar eficientemente os recursos. Sob o jugo do mercado, argumentam, os incentivos à produtividade são mais robustos, pelo que a reposição da trajetória de crescimento é mais sustentável e duradoura.

Os opositores da escolha do Governo não estarão errados se, uma vez esgotados os fundos, o Estado se mostrar incapaz de manter o nível com que agora se compromete. Enfaticamente, caso no futuro - se a produção não se multiplicar o suficiente para sustentar o nível de vida (i.e., rendimento e emprego) reposto de uma assentada - haja necessidade de agravar a carga fiscal para fazer face aos encargos acrescidos. Não é um caminho sem riscos; tal como o da via do mercado o não seria.

Sendo a realidade o que é, o escrutínio das opções está agora no tempo e no campo da política, cabendo à sociedade civil estritamente o exercício de cidadania: primeiro, ajustando comportamentos às opções coletivas que sufragou e, segundo, julgando a bondade das escolhas quando for de novo chamada a sufrágio. Confuso? Parece, mas é para isso que servem as (boas) instituições.

