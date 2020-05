Portugal, fábrica da Europa?

A FRASE...





"Há um efeito precipício no fim destas moratórias que não podemos ignorar."

Carlos Costa, Jornal Económico, 18 de maio de 2020

A ANÁLISE...



À medida que o tempo avança consolida-se a ideia de que a retoma da economia não vai ser uma tarefa fácil. Portugal está numa situação de extrema fragilidade no curto prazo, fruto da aterragem de emergência que foi forçado a operar no setor do turismo: hotelaria e restauração com receitas no limiar do zero absoluto, e expectativas de recuperação adiadas para futuro incerto.





No longo prazo é possível que o cenário seja mais otimista, mas tudo depende da conjugação de uma série de fatores geopolíticos. A consolidação de cadeias de abastecimento mais curtas e de proximidade, refletindo preocupações com o ambiente e a independência dos principais blocos económicos, pode trazer um novo estímulo, naquilo que muitos veem como a oportunidade para Portugal ocupar o lugar de “fábrica da Europa”.