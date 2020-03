Respostas privadas!

A FRASE...

"Luta temporária, mas longa."





Mário Centeno, Expresso, 18 de março de 2020

A ANÁLISE...

É em momentos como este que se mede a qualidade das instituições públicas e privadas, na capacidade para ultrapassar a adversidade, incutindo nos cidadãos a confiança e a vontade necessárias para que a vida em sociedade não pare. Dito de outro modo, compete-lhes, mais do que nunca, um papel de coordenação de comportamentos individuais, de forma consistente e segura, respeitando as liberdades e responsabilizando cada um pela realização e manutenção do equilíbrio. Uma tarefa extremamente difícil, como se depreende!

O choque que atingiu todas as economias do mundo é muito severa. Ainda só estamos nos primeiros atos e não temos imaginação suficiente para antecipar futuros desenvolvimentos no que as esferas pública e privada. Entretanto, uma coisa é certa, se queremos preservar o espaço de liberdades, a responsabilidade social deve recair simultaneamente sobre o Estado e as Empresas. É imprescindível uma união voluntária de esforços na sua órbita, para que o problema possa ser debelado.

O funcionamento do tecido produtivo é crucial nesta fase. Exige-se aos gestores, reconhecer a natureza social da empresa e encetar as medidas necessárias para que as suas funções sejam preservadas. E, não tendo em vista apenas a satisfação dos clientes - porque tal é, como sempre foi, uma visão míope e redutora da sua importância - há que cuidar do trabalho e dos trabalhadores, e da comunidade envolvente - que, na expressão da economia, lhe conferem externalidades e razões justificadas para a sua existência.





Compete às instituições do Estado um papel central, coordenador, mas não exclusivo, na condução das iniciativas, mobilizando e redistribuindo recursos - e não só os impostos, hoje e amanhã - que são de todos. Iniciativas como a da Unilabs, conjuntamente com a ARS Norte e a Câmara do Porto, são ilustrativas da capacidade de resposta coletiva a um problema que, não nos fiquem dúvidas, é do mais sistémico que conhecemos. Não é caso único, e exemplos de igual resiliência são visíveis na distribuição alimentar, olhando apenas para a fase final da cadeia de valor. É tempo de ajustar comportamentos e olhar em frente!

Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.