Um teste à economia de mercado

"No PRR estão diretamente reservados às empresas 4,6 mil milhões de euros."





António Costa, Jornal de Notícias, 23 de Fevereiro de 2021

Confesso que estou um pouco confuso com a discussão pública em torno do plano de recuperação da economia portuguesa. Para os espíritos liberais e defensores da economia de mercado, a aposta do Estado no investimento em grandes infraestruturas de suporte à atividade produtiva é, como não podia deixar de ser, desejável e recomendável. Ao melhorar as condições de contexto reforçam-se, a prazo, os fatores de competitividade e abrem-se as portas para a melhoria da produtividade - pública e privada - e, se eficazmente consequente, o aumento dos rendimentos e a redução da tributação.

É consensual que o Estado terá desinvestido fortemente nos últimos anos. Se excluirmos os grandes projetos rodoviários de antes da última crise - ligando o país de norte a sul e, também, na sua escassa largura por uma rede de estradas moderna e invejável para muitos dos nossos parceiros europeus -, todas as restantes infraestruturas que se podem considerar de natureza pública não tiveram idêntico desempenho, à exceção do que dependeu da iniciativa de empresas privadas em setores regulados, como as telecomunicações e, talvez em menor escala, no abastecimento de eletricidade.

Alcançar níveis de qualidade e eficiência na nossa conectividade é, a todos os níveis, defensável e benéfico para as empresas. E, poderíamos desenvolver uma argumentação semelhante no que respeita à rede de cuidados de saúde, educação ou assistência social. Onde os mercados falham, por razões que conhecemos e sabemos que existem, é desígnio do Estado - em representação da sociedade - satisfazer necessidades que, sendo individuais e sentidas por todos, só têm resposta numa provisão coletiva - por via direta, como é opção deste Governo, ou indireta através de um setor produtivo regulado.

Parece-me, pois, exagerada a histeria mediática sobre o exagero do investimento público no plano de recuperação e a relativamente pequena fatia destinada para apoiar diretamente o tecido produtivo. A tónica, sugere que o plano de debate está inclinado, e não no melhor sentido. Talvez preferisse uma discussão sobre como "acordar" o setor produtivo, fragilizado depois do longo período de "hibernação" em que a pandemia o pôs. Quanto ao resto, tal como o plano - ironicamente liberal - propõe, deixe-se o mercado funcionar, e as empresas que façam o que sabem fazer de melhor: usar estrategicamente os recursos que lhes são disponibilizados.

Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.



