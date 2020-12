Reino da Confusão

A FRASE...





"A capacidade e velocidade do 5G é tao grande que excederá em muito os impactos nos clientes directamente ligados às redes."





Ron Nersenian, Forbes, 13 de Setembro de 2019

A ANÁLISE...

É muito estranho que um governo tão crente no poder da intervenção do Estado, sobretudo quando esta é claramente desnecessária ou mesmo contraproducente, abdique de estar presente quando é não só recomendável, mas mesmo imprescindível, assumir as suas decisões e a integralidade do seu papel. A demissão do Governo em estabelecer os princípios a que os leilões da nova tecnologia 5G deveriam obedecer mostra como não percebeu o papel do Estado e a sua articulação com a governação independente. Apesar de Portugal ter adoptado princípios de regulação independente no sector das telecomunicações precocemente, sempre foi persistindo alguma confusão entre o papel do regulador e o papel do poder executivo governamental. Agora é mais grave, pois o que está em causa tem a ver com o estabelecimento de regras para o investimento e posterior operação de redes de uma tecnologia cujo impacto nas nossas vidas vai muito para além do uso de um sistema de comunicações que transporta voz, dados e vídeo. O 5G vai mudar as nossas vidas de uma forma muito mais marcante do que quando surgiu o 3G ou este foi substituído pelo 4G.

Não se percebe que seja uma entidade administrativa independente a determinar sozinha as condições que no futuro mais ou menos próximo implicarão com a prestação de cuidados de saúde, mesmo invasivos, a gestão de culturas agrícolas num Mundo em que esta é uma questão cada vez mais relevante, a autonomização de veículos de transporte, a forma como a industria vai operar e as cadeias de valor se vão organizar, e ainda, entre outros exemplos, as cidades e as nossa casas vão funcionar. A capacidade de combinação de transporte de informação, bases de dados gigantescas e inteligência artificial possibilitada pelo 5G tem levado os especialistas à convicção quase unânime de que estamos perante o maior desafio tecnológico do primeiro quarto deste século, com consequências muito para além dele. Em Portugal, onde o Governo quer estar e está em todo o lado, deixa as decisões seminais sobre tão relevante tema nas mãos de burocratas com responsabilidades sectoriais. Mesmo se esclarecidos, não devem substituir governos eleitos, sobretudo quando estamos a falar de decisões com impacto no futuro de todos.





Este artigo de opinião integra A Mão Visível - Observações sobre as consequências diretas e indiretas das políticas para todos os setores da sociedade e dos efeitos a médio e longo prazo por oposição às realizadas sobre os efeitos imediatos e dirigidas apenas para certos grupos da sociedade.



