O estado do Estado

"Há uma centralização obsessiva na resposta desorganizada e inútil."

António Ferreira (médico), SIC notícias, 10 de Janeiro de 2021

A actual pandemia pôs o nosso Estado à prova, como em todos os países. A sua resposta foi muito desigual e desequilibrada mas, infelizmente, totalmente em linha com as expectativas de quem o conheça e tenha estudado ao longo dos anos. Desde a excelência e dedicação (esperada, aliás) do pessoal clínico e auxiliar dos hospitais até à indesculpável má gestão de topo em várias áreas relevantes.

Não é aqui e agora que farei uma análise exaustiva do que se tem passado. Mas mesmo em poucos parágrafos é possível dar nota de erros, omissões e falhanços, que ainda por cima eram facilmente antecipáveis e evitáveis e espelham erros de décadas e o estado calamitoso da administração pública em áreas-chave, nas quais faltam recursos adequados, financeiros e humanos, e onde a capacidade de gestão ficou perdida algures numa década já distante. Vejamos um simples exemplo.

Todos concordamos que as escolas devem funcionar sob a forma presencial. Porém, a evidência empírica recente mostra que há transmissão, mesmo que a infecção seja geralmente inócua nos mais jovens. Acontece também que as escolas, para além de alunos, têm professores e outros funcionários, em Portugal bastante envelhecidos. Porém, ao contrário de muitos outros países, quando foi tempo de planear e executar, pouco mais se fez que pintar umas linhas no chão, impor máscaras e ter gel disponível. Não foram capazes de mobilizar recursos para turmas mais pequenas, testar sistematicamente a população escolar ou montar um sistema de inquéritos epidemiológicos eficiente. E se for preciso "in extremis" fechar não distribuíram os equipamentos prometidos em Abril de 2020, não treinaram docentes ou cuidaram do acesso de alunos e professores a redes de débito adequado. Finalmente, nem a mobilização dos professores sem aulas e outros funcionários em casa para os inquéritos epidemiológicos avançou como se prometeu, com pompa, em Outubro.

Há muitos outros exemplos. Este é paradigmático porque ilustra o que acontece em muitas áreas do Estado em 2021: falta de instrumentos de gestão, de gestores competentes e do dinheiro necessário para um adequado funcionamento dos serviços. Acrescem ainda os efeitos do desinvestimento em equipamentos dos últimos anos. Não precisamos de mais Estado. Mas precisamos certamente de muito melhor Estado.

